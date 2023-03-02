農委會說明，為創造更良好的農業經營環境，提升農民專業能力與提升產業價值，協助青年返鄉從農，自2017年起年推動新農民培育計畫，規劃10年內培育3萬名新農民，截至111年底已累積培育達18,497人；未來將持續依青農實務需求，協助克服從農遭遇門檻，提供多樣化之輔導資源，並透過17個縣市級農會建置在地青農交流平臺，已有6,896位青農加入，營造交流與互助環境，引導群聚合作，期盼透過新進農民投入產業經營，促進農村人口活化。

農委會表示，新進農民申請並經審查符合資格條件後，將給予最高2年合計36萬或72萬元的農業經營準備金，按月給付1.5萬或3萬元，以穩定新進農民經營、發展茁壯。2020年至2022年下半年申請案件，經書面資格審查與實地訪視，符合資格者已按月給付農業經營準備金，目前已有515位新進農民納入輔導。

農委會指出，2023年上半年方案除延續原先內容，並循往例設有基準日，以2月28日作為申請人年齡與實際從農年期等之計算基準，後續也將透過訪視作業針對已領取農業經營準備金之申請人，持續追蹤輔導產業發展狀況，以利串接該會相關產業資源。

農委會推動農業經營準備金方案，歡迎農業公費專班畢業、農業相關科系畢業或經其他農業專業訓練具農業經營技術之新進農民參與，除提供本方案申請外，亦有各項輔導措施，以多元化的農業政策，協助青年農民在農業領域穩健發展。