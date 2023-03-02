黃育文指出，降幅最大的是憶必佳膜衣錠（治療用途為阿茲海默症）降幅達29.2％，調整前為8.9元，調整後為6.3元。她解釋，該藥已收載超過15年，並且專利期已過，今年分類從3A變成3B。健保署說明，為確保供藥穩定，此次藥價調整，因應藥品短缺事件設有3項原則，包含已低於地板價的藥品不調整、調整後低於地板價則以地板價為限、已向食品藥物管理署通報並經評估確認短缺的藥品也不調整。

此外，對於調整後藥價，廠商有不敷成本情況，可於公告後兩周內檢具成本分析資料向健保署申請重新核價，在未完成重新核定前，暫不調價。

健保署表示，藥價調整是每年例行作業，自2013年起試辦DET，於總額預算下，當實際藥費支出超過年度藥費支出目標值，則於隔年啟動藥價調整，以有效管控整體藥費支出，替民眾荷包把關。調整時也會考量廠商的合理利潤，給予基本價及調降幅度的保護，確保藥品穩定銷售，使藥品產業穩健發展。隨著醫療科技進步，健保逐年引進新藥提高民眾使用新藥的可近性，藥價調整可有餘裕收納新藥之給付，確保健保永續，以達全民健康。

健保署指出，為因應全球供應鏈重組及落實蔡總統韌性國家之政策，衛福部近期將盤點民生基本用藥，並研議輔導獎勵措施，鼓勵國內藥廠投入或擴充生產，以達到扶植國產學名藥，確保民眾用藥無虞之目標。