新竹縣動物保護防疫所為讓浪浪們不再流浪，積極推廣毛小孩認養，將於3月3日為20隻毛小孩們舉辦汪汪抽籤認養活動，除了包括去年動保所查獲民眾不當飼養沒入的12隻吉娃娃犬，還有所內親人忠誠的8隻米克斯犬，經過所內人員細心照顧下，個個元氣飽滿，其中米克斯「小羊」更是動保所模範生，也將公開認養，管理員依依不捨，只願「小羊」找到好人家，展開幸福「狗」生。

米克斯犬在志工長期的陪伴下，親人又友善，也為毛小孩取綽號，動保所管理人員提到，這次開放認養狗狗都是她的最愛，其中編號14、編號16及編號17是米克斯3兄妹，分別為哥哥「小羊」、妹妹「熊妹」及「FIONA」，牠們在野外到處流浪、挨餓受凍，被民眾發現後動保所前往營救，經人員細心照顧下，每隻頭好壯壯，放風時間都玩在一起，牠們不只親人，還很親狗。

管理員提到，編號14的哥哥「小羊」，因為天生短短的尾巴及垂耳，志工們為牠取名為「小羊」，只要志工課程或學校團體參觀等活動，第一個都是想到小羊，成為本所的模範生，個性親人又貪吃的牠，小時候看到食物時，只花30分鐘就學會坐下，志工們都很愛牠。兄妹進到收容所剛好滿1年，與所內人員都培養出好感情，現在要讓民眾認領了，動保所人員心情就像嫁女兒般不捨，但是更希望為牠們找到更愛牠們的飼主，從此展開幸福生活。

吉娃娃犬為動保所在去年12月底查獲民眾不當飼養案件，依動保法全數沒入，並立即租借場所安置，請專人及獸醫隨時關注犬隻狀況，經1個多月的細心治療及照顧後已恢復健康。管理員說，剛查獲時狗狗營養不良偏瘦，甚至感染皮膚病，其中編號7的吉娃娃犬，甚至食慾遲遲不見好轉，出現低血糖等症狀，送醫住院近1個月才康復。吉娃娃個性較敏感，希望認養的飼主能細心陪伴與呵護。

動保所說，將以公開抽籤及飼主資料審核挑選出最合適的認養人，希望有意願民眾能於本周五前前往收容所看看毛小孩，避免衝動認養，應審慎評估自身條件。相關犬隻照片及認養資訊將於動保所網站公告（https：／／apc.hsinchu.gov.tw／），並於收容所開放時間為9時至11時30分及13時至16時，歡迎自由參觀待認養犬隻，並於活動現場完成登記參與抽籤，同時祭出認養者後續可享有新竹縣犬貓認養優惠方案。

有意願認養者請於3月3日上午9時前至動保所1樓大廳完成報到登記參與抽籤，隨後在現場舉辦公開抽籤決定認養人，而動保所為落實認養資格審核並篩選認養人，認養者限年滿18歲以上成年人，每人於本活動限認養1隻，辦理認養需出示身分證正本，名下若有飼養中犬貓須完成登記、絕育、1年內施打狂犬病疫苗證明或記錄，名下犬貓若遺失或死亡應完成申報，且不得為農委會黑名單。

另外，動保所也提供認養者享有新竹縣犬貓認養優惠方案，攜帶認養證明卡至縣內合作的寵物業或動物醫院，可享受包括掛號、醫療、檢查、寵物洗澡、美容、寵物住宿等各項優惠，歡迎鄉親一同來認養可愛的毛孩們，浪愛不流浪。