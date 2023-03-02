宜蘭礁溪一間蔥油餅的老闆娘，被客人指控做生意不老實，疑似「變魔術」搓掉客人的百元鈔票再重複收費，影片曝光後引發熱議，甚至還出現網友自稱是2年前的受害者，被「神之大拇指」拐走了2百元。而事件發生沒多久，臉書上就出現與該店家同名的粉絲專頁不斷發文，稍早該粉專又再次致歉，同時也強調，「下跪、少2百」等傳言皆不是事實。

該粉專今日傍晚發文表示，因未能妥善處理零錢找補，向大家深深道歉，並稱事件曝光後備感壓力，更提及論壇上出現天馬行空的創作文皆非事實，「例如有人寫文章提及他去買少200，更甚者還有人提到下跪」，強調過去從未發生類似的消費糾紛，這次只是作業疏失，已和消費者致歉。

「罪責如果有，我願一肩扛下，只願不要讓我愛的這片土地帶來負面影響」，該粉專擔心多做解釋，可能只會增加更多誤會，網路上的一段影片就可能衍生出各種故事與橋段，直說：「何需再多做解釋？」

話鋒一轉，該粉專提到這些天收到許多老顧客的私訊鼓勵，雖無法逐一答謝，但也體悟到何謂「患難見真情」，表示經過這次的過失會深刻反省，對於服務流程更加嚴苛要求，避免同樣的事情再度發生，「再次向各位網友致以最深的歉意和感謝。我們感激您們對我們的關注和支持，希望能夠得到您們的原諒和信任」。

貼文一出，眾網友仍不買單，留言狂酸，「死不認錯」、「請問老闆娘何時開班授課教導這個魔術？繳學費100塊可以嗎？」、「為什麼不承認」、「解釋再多也不如影片呈現的事實」。此外，也有大量網友質疑該粉專的真實性，痛批：「到底有多閒？假冒業者創粉專發文很好玩？」、「一個假粉專一堆人高潮笑死」、「賣ㄍㄟˋ啊假粉專」。