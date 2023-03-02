美國政府今日批准最新對台軍售案，其中包括F-16戰機所使用2型飛彈，共約300枚，以及其他配件，總價達6.19億美元（約新台幣190億元）。《華盛頓郵報》日前報導，美方出售台灣的66架新造F16戰機預計2026年全數交機，但台灣面臨戰機飛行員不足問題，少子化、從軍吸引力下滑，加上台海衝突風險升高，導致台灣軍方招募人數多年來都難達標。退輔會主委馮世寬今(2日)對此表示「不要聽美國人的，聽我們空軍司令的！」

台灣新添購的66架F16戰機一旦全數交機，第四代戰機總數將達200多架。然而，《華盛頓郵報》指出，台灣將沒有足夠的飛行員。台灣須補進約100名新飛行員來駕駛這些即將於2026年交機的戰機。但根據中華民國立法院數據顯示，台灣空軍2011至2019年共僅新增21名飛行員。

根據報導指出，為了招募更多飛行員，空軍已降低錄取標準。新進人員在接受基本飛行課程後，必須接受考試進行淘汰。其中有一梯次，基本訓練課程開始時有45位學員，但結束時卻僅剩21人。受訓飛F16的學員除了基本訓練，也必須累積至少250小時的飛行時數，要訓練出一名做好戰鬥準備的F16戰鬥機飛行員，可能需要5年的時間。

日媒《經濟新聞》日前報導稱，國軍9成退役軍官赴陸出賣情資，退輔會主委馮世寬今(2日)氣得大罵兩次「胡說八道」，後來又被追問時更飆出五字經「放他媽的屁！」而其間記者也問到，F16即將交機，可是因為美方說，好像我們在招募飛行員上面有點困難，「那您作為前飛官，會覺得要怎麼辦？」馮世寬回答說：「不要聽美國人的，聽我們空軍司令的！」