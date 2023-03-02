中華足協今天召開臨時理監事會，由上周甫當選的新任理事長王麟祥主持，也完成印信交接，正式上任。王麟祥表示，足協幹事部團隊目前還在整合，祕書長暫時還找不到合適人選，先任命邱奕文、陳永盛、陳亮辰3位副祕書長。

王麟祥是台南長榮中學足球隊、省立體專出身的足球人，但後來因傷淡出足壇，於媒體闖出一片天，曾任華視總經理，並推動華視、年代及TVBS等電視台直播世足賽。他在交接典禮上表示「沉重」接下理事長印信，「因為確實離開足球界很久了，50多年，雖然對足球保持關心，但一直沒有參與足球行政。」

71歲的王麟祥表示，自己身為足球運動員，非常熱愛足球，之所以起心動念參選足協理事長，「是因為關心之虞看它沒有進步，有點不捨。」但他強調選舉已經結束，自己的優點就是「有容乃大」，足球圈一心一德向前走才重要。

王麟祥甚至直言，他認為邱義仁才是最適合的足協理事長人選，「因為他資源最豐富、又愛足球，我做絕對沒有他輕鬆。」然而邱義仁去年因為修改章程的政見未過而辭職，接任的鄭文燦又入閣擔任行政院副院長，王麟祥希望未來足球若有需要，前理事長都能夠幫忙。

正式上任後，王麟祥坦言現階段最大挑戰是經費有限，只能盡量想辦法，寫專案爭取國際足總（FIFA）補助。至於關鍵的祕書長人選，體育署、FIFA都希望這個人選要有外文能力，可以直線溝通，甚至不一定要會踢球，在還沒有合適人選之前，先讓3個副祕到位推動足協業務。