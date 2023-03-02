行政院環保署環境影響評估小組審查會，2日進行基隆捷運第一階段環評案審查，環評委員建議補正後通過。對此，基隆市政府表示，將會持續配合推動，並且對後續的興建與營運單位由新北市政府負責，表達樂觀其成。

環保署的環評會議中，環委提到先前新北市的民生汐止線已通過環評，現今卻納入基隆捷運工程範圍，相關的施工、營運切割不清，會影響環評監測內容及減輕對策。

對此，鐵道局表示，今年1月召開協調會時，新北市政府已表示在交通部與新北市府就盈虧、計畫經費等議題有共識下，新北市府可擔任基隆捷運計畫的地方主管機關，辦理興建及營運事宜；等於釐清了基隆捷運與民生汐止線的共站權責。

對於基隆捷運在歷經20餘年提案到變更，更從輕軌到中運量系統的改變，終於獲得環保署通過第一階段環評，基隆市政府表示，本案為中央提出之重大交通建設，基隆市政府後續持續配合推動本計劃。

另外，針對鐵道局表示已協調新北市政府擔任興建、營運單位部分，本府原則上樂觀其成。