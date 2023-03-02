新竹縣政府推校校有童軍至今第7年，童軍參與人數有望突破千人，今年新竹縣童軍會理事長暨新竹縣長楊文科為讓童軍節表揚大會更加多元，特別結合全民國防教育活動，以「全民國防‧齊護台灣」為主題，首次在湖口營區陸軍部隊訓練北區聯合測考中心舉辦，2日集結來自15所國小、27所國高中，近840人歡慶童軍節。

童軍伙伴參觀湖口營區聽取7輛軍事車輛解說及體驗偽裝膏。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

楊文科當天到場頒發績優獎章及致詞勉勵童軍伙伴，國軍也帶來精彩的迅雷戰鼓表演，現場也特別規畫童軍伙伴參觀7輛軍事車輛解說及體驗偽裝膏。楊文科說，新竹縣童軍表現優異，在中華民國童軍總會協助下，童軍業務蓬勃發展，去年新竹縣在全國縣市中，更是少數童軍人口正成長的縣市，現今已成長至856人，期盼盡快突破千人，同時也會繼續完成校校有童軍政策目標。

表揚大會上特別頒發各項績優獎章及績優團體，共3校及59人上台授獎，其中獲全國優良童軍的忠孝國中李家宇說，參加童軍社團快2年，參加後發現團隊的重要性，也給自己有很好的磨練，學習繩結、口號，讓自己更加勇敢，勇於幫助弱小。

教育局長楊郡慈說，感謝各校校長、老師及團長們的努力，也感謝陸軍北測中心陳俊男指揮官、陸軍裝甲542旅賴文欽旅長、584旅李泰平旅長及湖口甲型聯合保修廠長方仁志所領導團隊讓童軍夥伴們，也能了解國防施政方針、國軍整體戰略，提升全民防衛意識，學習更多的全民國防知識。

教育局過去幾年來，受到疫情影響，許多童軍實體活動延宕無法進行，不過，新竹縣童軍服務員們仍熱忱地透過視訊設備及社群平台，辦理一系列線上闖關體驗活動，讓新竹縣童軍透過線上增進互動交流。另外，在2022年也成功辦理4年1次的全縣大露營，讓童軍實體活動隨著疫情趨緩逐漸恢復正常。