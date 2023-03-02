天道盟太陽會宜蘭分會長魯秀傑去年因以無黨籍參選宜蘭縣議員，將分會長交棒給黃姓男子，但投票前他因要求胡姓男子支付2000萬元未果，涉及恐嚇取財等案，其幫眾甚至還為恐嚇王姓男子20萬元，將王男關進狗籠並毆打，宜蘭地檢署偵查終結，將魯秀傑等人依組織犯罪、違反槍砲彈藥管制條例等罪嫌起訴。

起訴書指出，44歲的魯秀傑是天道盟太陽會宜蘭分會長，並設立融資、工程公司作為據點，集團由他所主持，並由黃姓男子擔任幹部，去年8月他為選舉，遂將分會長交棒給黃男。

但檢警查出，去年初他邀胡姓男子出資2000萬元投資觀光餐廳、飯店修繕工程等，胡男認為不符成本，但魯秀傑逕行動工裝潢後要求胡付帳遭拒，但他揚言「你就是要賠，找誰都沒有用」等語，還由旗下幫眾恐嚇、持槍討錢。

起訴書指出，另名被害者王姓男子幫網友購買二手車，但王男試車後聯繫不上該名網友，黃姓男子以對方刻意鬧事為藉口，要求對方支付20萬元，但王男沒錢，被黃男與其幫眾用狗籠囚禁、毆打。

經被害人報警後，11月初檢警逮捕魯秀傑、黃姓男子等多人，今天起訴。魯秀傑遭逮時仍具有選舉資格，因遭聲押獲准，魯秀傑無法從事競選活動，最後獲427票，並未當選縣議員。