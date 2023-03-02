台北仁濟院針對高齡者設計的「全方位拳擊有氧」，藉由有氧運動課程讓年長者越動越健康。(主辦單位提供)

台北仁濟院與國立故宮博物院攜手推出「故宮尋寶趣」課程，讓長者透過親近古文物，在藝術創作活動中發揮潛能與創造力。(主辦單位提供)

我國平均壽命已經超過80歲，台北市更超過84歲，為活化高齡族群的退休時光，台北仁濟院為60歲以上長者規畫超過20項身心活化課程，內容包含體能促進，生命探索及多元學習3大面向，協助長者發掘更多興趣，找到未來投入的目標。

面對悠長的退休時光，長者其實可以生活得沒有壓力，且多家探索自我，做一些自己想做的事，完成未完成的夢想，享受自在沒有壓力的生活。但想要達成夢想，最重要的是需要維持良好的體能與身體健康，並多方嘗試找到興趣與目標。

台北仁濟院創立至今超過一世紀，至今依舊投入高齡人口的生活與照護等事業，秉持健康促進，活躍老化等理念，為60歲以上長者，規畫超過20項的身心活化課程，內容包含體能促進，生命探索以及多元學習3大面向。

台北仁濟院介紹，體能課程主要開課目的是要讓長者保持身體健康，具有達成夢想的體力；多元學習課程則是致力讓長者持續增廣見聞，包括3C使用，外語，樂器彈奏、精油按摩、藝術創造、咖啡及茶類沖泡等課程；生命探索課程則協助長者發掘更多興趣，找到未來投入的目標。

台北仁濟院表示，老人身心活化課程在規畫上，即日起至3月8日（三）中午12點止，可於線上報名(https：／／parg.co／bgeP)，並採用先報名後抽籤的方式。每堂課僅收保證金新台幣1000元（該堂課出席率達8成以上者全額退還）以及部分材料費用，不加收任何延伸費用（詳情詳閱官網或致電台北仁濟院)。上課地點位於仁濟院1樓老人身心活化站與龍山文創基地。