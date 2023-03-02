全台土地資產排名前三的台灣農林（2913）2日宣布，屏東老埤農場土地擬開放建置太陽光電電場，預計3月20日辦理發電設施廠商遴選；農林強調，屏東老埤農場除部分面積保留為茶園外，其餘面積將建置太陽光電發電設施，可望以固定租金收益提升獲利。