農林董事會為提升獲利改善公司財務結構，並響應政府綠電政策，旗下屏東老埤農場除部分面積保留為茶園外，其餘面積將建置太陽光電發電設施，相關土地出租案，預計3月20日辦理廠商遴選作業，評比得標廠商於簽約後應依規定辦理土地變更等各項行政程序。
據農林內部規劃，預計將於苗栗、南投與老埤等茶場，開放200～300公頃土地，設置太陽能電場，估計一年土地租金收益，可望達1.5億～1.6億元，進一步改善本業茶葉事業至少不虧損，再朝向獲利之路邁進。
全台土地資產排名前三的台灣農林（2913）2日宣布，屏東老埤農場土地擬開放建置太陽光電電場，預計3月20日辦理發電設施廠商遴選；農林強調，屏東老埤農場除部分面積保留為茶園外，其餘面積將建置太陽光電發電設施，可望以固定租金收益提升獲利。
農林董事會為提升獲利改善公司財務結構，並響應政府綠電政策，旗下屏東老埤農場除部分面積保留為茶園外，其餘面積將建置太陽光電發電設施，相關土地出租案，預計3月20日辦理廠商遴選作業，評比得標廠商於簽約後應依規定辦理土地變更等各項行政程序。
據農林內部規劃，預計將於苗栗、南投與老埤等茶場，開放200～300公頃土地，設置太陽能電場，估計一年土地租金收益，可望達1.5億～1.6億元，進一步改善本業茶葉事業至少不虧損，再朝向獲利之路邁進。
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