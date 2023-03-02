農林董事會為提升獲利改善公司財務結構，並響應政府綠電政策，旗下屏東老埤農場除部分面積保留為茶園外，其餘面積將建置太陽光電發電設施，相關土地出租案，預計3月20日辦理廠商遴選作業，評比得標廠商於簽約後應依規定辦理土地變更等各項行政程序。

據農林內部規劃，預計將於苗栗、南投與老埤等茶場，開放200～300公頃土地，設置太陽能電場，估計一年土地租金收益，可望達1.5億～1.6億元，進一步改善本業茶葉事業至少不虧損，再朝向獲利之路邁進。

魚塭變光電田 當地居民：影響生活品質
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