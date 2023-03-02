南投縣第二選區立委補選，將在4日投票。國民黨候選人林明溱及民進黨候選人蔡培慧在最後倒數階段全力衝刺。針對林明溱近來被抹黑，資深媒體人韋安認為，都無林明溱違法、違規的證據力，因此影響民意不大；因此，他仍預測，林明溱的勝選機會大。

韋安今(2日)在臉書貼文表示，中部對選情有研究的朋友表示，最後還是林明溱的機會大︰

一，2014年太陽花學運後，國民黨最弱，林明溱仍能當選縣長。2015年許淑華補選林明溱出缺的立委席次，3成7投票率，許淑華贏3千票當選。

二，而2022年九合一選舉，該選區縣長選票，藍綠差距2.1萬票，扣掉原民票仍贏1.8票。此差距在藍綠態勢沒有變化下，無法綠超藍。

三，對林明溱的負面攻擊，都無林明溱違法、違規的證據力，因此基本上是唬爛，影響民意不大。而選情緊繃，南投縣立委補選會比北市立委補選，催出更多藍營選票。

韋安接著指出，綠營朋友表示，總統蔡英文會下去輔選，是因為內部評估有贏的把握。再2天就知道結果了。

網友回應表示，「基本盤藍大於綠，如果輸了對2024士氣多少會有影響」、「當了多年的縣長，市民對他的評價應該早就有口碑，不是今天空降的立委」。