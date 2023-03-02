威力彩已經連續12期槓龜，今（2日）晚頭獎開出預估上看10億元，許多民眾也趁此機會試手氣，拚一個夢想成真的機會。

威力彩第112000018期2日晚間開獎，第一區中獎號碼為12、03、27、18、26、34；由小到大為03、12、18、26、27、34，第二區中獎號碼為04。威力彩採取隨機加碼，只要頭獎金額未達3億元，當期額外加碼2億元，當期活動限加碼1次。

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