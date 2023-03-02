YouTube頻道「勾起你心中的惡」（簡稱：勾惡）先前與直播網紅連千毅在網路展開激烈交鋒，連千毅控告勾惡妨害名譽、冒充警察。新北地檢署今偵結，勾惡涉嫌恐嚇、冒充警察部分諭知不起訴，但勾惡在臉書暗指連在獄中替受刑人口交部分，依加重誹謗罪起訴。

勾惡先前上傳影片，接連踢爆連千毅，指控其詐騙粉絲，並要求連千毅出面回應，甚至在臉書稱「他真的很『吃得開』，你們知道吧」。連千毅不滿與律師赴新北地檢署按鈴提告，他表示，NFT有升有跌，卻被勾惡稱為詐欺，他也不滿勾惡在影片說要把他撈起來滴水，並冒充警察上電視節目。

不過，針對勾惡批評NFT詐欺一事，連千毅選擇在第一審辯論終結時撤告，因此檢方後續諭知不起訴。另外，勾惡雖在影片有提及要把連千毅「撈起來滴水」，檢方認為，此詞意沒有暗示或明示要加害連千毅，因此難以用恐嚇危害安全罪論處。

連千毅指勾惡假扮員警部分，勾惡反駁，他當時在台南高分檢當替代役，聽到很多法警分享實務經驗，他在節目沒有自稱警察，節目如何後製也無法確認。檢方認為，勾惡當時未穿著制服或配戴徽章，沒提及服務單位、職稱、官階，前方「警察」字樣的名牌只是職業領域的泛稱，僅是為節目效果配合演出，客觀上並無冒充公務員的行為，因此諭知不起訴。

不過，勾惡去年4月間在臉書粉專「勾起你心中的惡」指稱「千億龜白嫩嫩在監獄裡面，專門幫很多受刑人用嘴巴排毒，所以千億龜才會認識這麼多人，他真的很『吃得開』，你們知道吧」等語，檢方則依加重誹謗罪起訴。