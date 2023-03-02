60歲「本土天王」吳宗憲說話風格幽默風趣，出道多年主持過多檔人氣綜藝，近來他喜事頻傳，除了二女兒吳則含(Vivian)平安誕下女兒，在大陸轉型做的副業也穩定發展。今(2日)他在粉專貼出8年前的舊照，外貌和現在幾乎沒有差別，讓粉絲大讚：「年輕又帥的阿公！」

吳宗憲今日曬出一張舊照，可見他身穿灰色襯衫搭配同色格紋領結，外面套上淺藍色牛仔外套，下半身則穿著白色長褲，整體造型率性又減齡，此外，梳著油頭的他，髮色仍烏黑亮麗，臉部與現在的狀態相差不遠，連他自己都發出驚呼聲：「哇，我真的都沒有變，這照片八年前的。」

吳宗憲8年前的狀態，引來粉絲讚聲不斷。(圖/吳宗憲 FB)

照片曝光後，新聞主播張齡予現身點讚，粉絲們也在底下附和：「有喔有變，現在變得較年輕」、「憲哥變阿公了，還是帥氣十足，果然是天王」、「真心話，你是我唯一的偶像，帥氣幽默深度全都在你身上！」、「憲哥，永遠健康年輕，歡迎來台南開演唱會」、「永遠的大帥哥，哈哈哈」、「真好，皺紋不多」。

出道多年的吳宗憲，早年是以歌手身分出道，後來跨足主持領域大受歡迎，全盛時手上有6個節目，最高年收入高達1.4億新台幣，但他10幾年前，進軍大陸投資LED失利，房地產還被法院查封，戶頭僅剩150萬元，好在如今轉型順利，即使不被看好，LED工廠在大陸穩定運作，讓他一雪前恥。