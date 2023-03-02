騎士偏離車道撞大貨車 機車卡車斗安全帽噴飛

今（2）日上午9時許新北市中和中正路往板橋方向發生一起離奇車禍，1部機車在行駛間，竟不明原因偏向內側車道，直接撞上內側車道的大貨車，機車就卡在貨車貨斗上。民眾事後將該段影片PO在臉書社團爆料公社上。
PO文者寫到，3/2上午09：38分左右，中和中正路往板橋方向，機車撞上卡車意外，若司機有需要影片可自行下載，願用路人小心行駛，行車平安。影片PO出後引發網友討論，事後家屬也上網留言，希望能有更多的人提供其他影片。
中和警方表示，今天上午8時許接獲民眾報案，中和區中正路879號對面，騎士樟男（19歲）騎乘普通重型機車沿中正路慢車道直行往中山路方向，於上述時地追撞前方同向羅姓駕駛（男、42歲）所駕之自大貨車，警方獲報到場處理，後續救護人員將騎士樟男送往雙和醫院救治，樟男顱內、脾臟出血，目前於加護病房治療。中和分局受理警員依規定繪製現場圖、攝影照片及製作交通卷宗，並調閱監視器畫面，以還原事發經過。
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