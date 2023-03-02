近年因疫情衝擊，許多行業關門大吉，卻也導致勞資爭議增加，桃園市勞動局統計，光是去年受理勞資爭議調解就有2784件、3823人，成功率約6成5，已成功為2394名勞工爭取超過2.1億元和解金，另也協助調解不成立的25案合意仲裁，其中有17件達成和解，和解比率近7成。

勞動局統計，去年共受理2784件勞資爭議調解申請案，申請調解總人數達3823人，目前已調解案件中，成功率達6成5以上，順利為2394名勞工爭取和解金超過2.1億元。至於調解不成立後，勞資雙方可選擇合意仲裁，去年受理仲裁案件25件，類型以給付資遣費最多，其中有17件達成和解，和解比率近7成。

勞動局指出，為避免申請調解的勞工舟車勞頓，去年開始在大園、新屋、觀音區公所試辦「勞資爭議調解擴點服務」，減低交通往返困境，共受理121件，成立率68.33％，今年將全面擴大舉辦。

勞動局也說，當勞工申請勞資爭議調解，請求事項為職災補償賠償或積欠資遣費、退休金，且請求給付金額超過1萬元，或恢復僱傭關係者，勞動局也向勞動部申請經費，提供免費律師陪同調解服務，協助勞工爭取權益。

勞動局提醒，勞工與雇主如發生積欠薪資、未給付資遣費等勞資爭議，勞工或雇主都可提出勞資爭議調解申請，若調解不成立，可合意申請仲裁，經仲裁做成判斷後，與法院判決具有同一效力。勞資雙方調解不成立，如想透過司法途徑解決爭議，也可向法律扶助基金會或桃園市勞工權益基金，申請法律扶助。