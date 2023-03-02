非政府組織是近來我國串聯國際與實踐永續的重要途徑，台灣大學為積極培養NGO人才，今(2)日舉行「台大國際NGO人才學校」簽約典禮，未來學子不僅可在相關課程參與全英語學習，還須同步到NGO組織展開為期16周的專案實習，透過理論與實務的結合，學習累積專業技能連結全球網絡，解決當代國際議題。

在今日舉行的簽約典禮上，邀請到教育部青發署署長陳雪玉、外交部NGO國際事務會副執行長吳竹君等人共同見證。台大校長陳文章、副校長丁詩同、國際長袁孝維與各NGO創辦人、執行長等代表人締約，正式啟動NGO人才學校。

陳文章表示，首屆台大國際NGO人才學校與社會影響力製造所合作，成功媒合來自 5 個國家、9 個學院的學生不同類型的國際NGO組織實習，有些為在台灣落地生根的國際組織，像是好鄰居協會、珍古德協會等；有些則從台灣起家，服務海外的組織，如羅慧夫基金會、舊鞋救命、勵馨基金會、芥菜種會等；也有些是關注台灣與國際社會交流的組織，如亞堅會、One-Forty、數位外交協會等。期待學生能在課程與實習過程中，找到投入國際及永續發展的道路。

台大指出，校內自發性的服務性社團亦長期耕耘國內外偏鄉，以熱情及專長提供各項服務，頗受好評。例如台大世界志工社，即秉持著服務大眾的目標而創立，希望藉由全球志工連絡網，使台灣志工團體與世界接軌，並且增加台灣青年於國際 NGO及 NPO（Nonprofit Organization 非營利組織）的參與，進而提升台灣青年於國際社會的能見度，優異的表現也曾獲校內的學生社會奉獻特別獎。

台大提到，台大世界志工社不論學期間或寒暑假皆會進行服務活動，學期間利用課餘時間至育幼院、照護中心等地服務；寒假時至花蓮4所國小提供學童服務，並與當地居民一併著手社區營造；暑假時除了花蓮外，另籌組海外服務隊，前往印度、尼泊爾等國駐點，期望以長期深耕服務的模式，帶給被服務者感動與協助。

台大期望，未來校內的服務性社團同學也可能是台大國際NGO人才學校所招募的學員對象，期盼藉由同學的經驗分享以及老師們的專業指導與回饋，讓有志於NGO的同學能在國際服務的路上走得更穩健。