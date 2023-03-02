3月8日婦女節即將到來，中華民國婦女會總會2日在新竹縣政府大禮堂辦理2023年婦女節「Top Women 齊心守護˙綻放她力量」慶祝表揚大會，表揚來自全國各縣市模範婆媳及績優村里鄰小組召集人，新竹縣長楊文科也偕副縣長陳見賢、立委林思銘、立委楊瓊瓔及多位竹縣議員參與，感謝各方傑出婦女在社會、家庭與工作的貢獻，祝福全天下女性38婦女節快樂。

受表揚的全國22對模範婆媳皆同住10年以上，婆媳相處融洽，相互扶持，共同經營幸福和諧美滿的家庭，最長同住時間逾43年，亦有4代同堂的大家庭。其中新竹縣婆婆王郭鳳蘭與媳婦林月育婆媳，婆媳如同母女的關係，更是一段佳話，王郭鳳蘭在婚後育有1女3子，年老退休由林月育照顧生活起居，並在她2018年不慎摔斷腿後，養傷期間經過林月育親自照料，讓傷口迅速痊癒，傷後可以靠助行器行動自如，林月育更對婆婆的飲食細心照料，食材調配都能營養充足，讓滿頭白髮已高齡94歲的婆婆還能長出健康黑髮，顯現媳婦用心與孝心。

同時大會頒發38位績優村里鄰小組召集人，每名獲獎婦女皆在全國各鄉鎮市區從事基層婦女服務超過10年以上，其中最高服務年資為逾45年苗栗縣溫葉銀妹，多年對於兒少之家參訪慰問、推展長者送餐、敬老愛幼慈善活動，以及輔導新住民婦女，更快速地融入在地生活，在基層無私地奉獻，嘉惠眾多婦女。

楊文科特別向獲獎人員鞠躬，同時向全國婦女表達最崇高的敬意與感謝，在社會、家庭中撐起半邊天。他表示，今年難得由新竹縣婦女會舉辦全國婦女節表揚大會，縣府也全力協助辦理，透過表揚傑出女性楷模，號召各界一起來落實各項婦女權益保障。同時今年縣府也透過公私協力方式，安排系列婦女節活動，包含與竹北國民運動中心合作，推出ladies night淑女之夜活動，在每個月第2及第4個禮拜的周五晚上，提供女性朋友體適能中心免費入場運動、在竹北或者書店舉辦「讀出好時光，閱讀女力好書」活動，歡迎所有婦女朋友踴躍參加活動。

中華民國婦女會總會理事長徐劉淑媓表示，婦女會總會成立逾76年，聚焦為社會服務，更為婦女權益與福社奠定深厚基礎，為表彰婦女對家庭的付出，並鼓勵基層婦女幹部對婦女工作熱心服務，總會在每年婦女節前後辦理表揚活動，目的除了感謝無私奉獻的婦女，更期待藉此樹立典範，將美德永續傳承。

新竹縣婦女會理事長田林妹說，很高興全國性的婦女節表揚大會在新竹縣辦理，今年新竹縣婦女會動員所屬13鄉鎮市區婦女幹部，自2021年起便共同投入籌備工作，順利圓滿達成活動。本次受獎人皆對內無微不至地照顧家人，處理家中事務井井有條，對外則樂於協助有需要的婦女姐妹，積極地為在地女性服務，展現婦女的熱情與活力。