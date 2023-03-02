高雄市橋頭區於2月28日傳出工地命案，51歲柯姓男子因細故與同事發生爭吵，柯男在過程中持刀向李男與郭男等人揮舞，但反遭奪刀被刺，消防隊員將柯男送醫，傷重不治。檢方訊後將涉案的4人移送橋頭地檢署。檢方複訊後對其中3人聲押，橋頭地院3月2日裁定羈押禁見。

岡山警方於日前接獲報案，指橋頭區新南一街工地處有發生緊急救護創傷事件；經員警到場後發現，44歲李姓男子及30歲郭姓男子與被害人柯姓男子為工地同事，因不明原因引發爭執。

過程中，柯男突然持刀攻擊李男，卻遭李男、郭男及在場2名同事奪刀反擊，造成柯男腹部、身體等處刺傷，送往義大醫院救治後宣告不治。

警方在現場查扣刀械一把，並立即逮補李嫌、郭嫌，兩人皆受傷，送往海軍總醫院救治中。涉案的李姓、郭姓、陳姓與戴姓嫌疑人起初都否認殺人，還反控對方先出手。經檢方複訊後，認為李男等4人有逃亡、串證之虞，聲請羈押李男、陳男、戴男3人獲准，並禁止接見通信。