44歲陸星劉濤日前參加米蘭時裝周，現身Brunello Cucinelli 一連換了兩套造型，誠意十足，其中一組白色西裝搭配小可愛的造型，巧路纖腰完全不像兩個孩子的媽，讓粉絲們驚嘆「果然是行走的衣架子」、「身材太好！」

Brunello Cucinelli 2023秋冬女裝系列。（Brunello Cucinelli提供）

Brunello Cucinelli 2023秋冬女裝系列，以剪羊毛點綴的夾克體現優雅、率性的時尚風範。（Brunello Cucinelli提供）

本季Brunello Cucinelli以「奏響時代之音」為題，全系列服裝線條簡潔、遵循90年代的經典服裝輪廓，並引用英式莊園風色調如白色、米色、藍色等為主調，運用品牌經典的羊絨、羊毛紗線、蓬鬆馬海毛、羊駝毛和犛牛毛、極致柔軟的剪羊毛等打造如百褶迷你裙、V領網球衫等單品，另外針織品也是本季亮點之一，品牌運用刺繡、根鬚圖案等製造出立體效果。總體而言本季廓形簡約、柔軟，其中褲裝與裙裝部分，前者推出全新職統版型亦有充滿細節的垮褲，後者則有適合日常的中長裙、迷你裙，亦或是可搭配飛行夾克、機車短夾克打造的喇叭裙，不論休閒優雅、時髦率性都合適。

Brunello Cucinelli 以「風格天籟」為題發布 2023秋冬女裝系列。（Brunello Cucinelli提供）

Brunello Cucinelli 針織系列是本季單品之一。（Brunello Cucinelli提供）

鞋款方面則延續學院風格的鑲珠樂福鞋和飾扣，與剪羊毛嵌飾和諧交織、新款梯跟鞋的幾何造型與筒形靴輪廓，以當代女性魅力重新演繹90年代的風格而，英式莊園風的靴子，裝點剪羊毛嵌飾或柔軟針織，為這一抹素雅增添了幾分柔和的觸感。