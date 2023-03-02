羅馬尼亞新創產業崛起，近年博得東歐「矽谷」之稱。總理丘卡（Nicolae Ciuca）政府更開創先河，引進人工智慧（AI）作為內閣成員。這位名為ION的「榮譽顧問」將透過檢視網路與社群平台，即時向政府反應民意。丘卡3月1日發表演說時盛讚，這「無論在國內外都是史無前例的舉措」。

ION由羅馬尼亞研究人員開發，外觀有如全身鏡，介面可顯示文字並發出聲音。ION在發表會上對丘卡說：「您好，您給了我生命，我現在的角色是代表您，就像一面鏡子那樣。」羅馬尼亞政府表示，ION使用高科技蒐羅網路上的公開數據、整理社會意見供政府參考，民眾還可透過官方網站向ION傳遞他們對公共政策的看法，但ION不會做出個別回應。負責監督該項目的研究和創新部長布爾杜雅（SebastianBurduja）解釋，ION會將分析過後的數據提供給政府，用於起草施政的「優先事項」。

愛爾蘭公民自由委員會（ICCL）研究員希里沙克（Kris Shrishak）對此警告，羅馬尼亞政府在使用這項技術前，應向公眾解釋，ION從數以千萬計的訊息中辨別可納入所謂「優先事項」的標準。

AI技術如今被廣泛運用在個領域。日本大型連鎖迴轉壽司店「藏壽司」3月2日宣布開發出能偵測轉盤上可疑動作的「AI攝影系統」，未來將在各分店使用。業者表示，只要這套系統偵測到壽司盤抗菌上蓋出現可疑的開闔動作時，位於埼玉及大阪的兩處總部就會響鈴。

值得注意的是，曾經的全球首富、推特執行長馬斯克對於AI的發展表示擔憂。他3月1日在特斯拉投資人日（Tesla Investor Day）說明公司時說：「AI讓我覺得壓力超大。」他認為，政府應該設立某種機構或機制來監督AI的發展，以確保符合公眾利益。