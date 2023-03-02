外出活動滿身汗，用自來水洗把臉順便沖一下鼻子，稀鬆平常。然而美國一名男子日前離奇身亡，死因極可能與這種行為有關！衛生官員表示，此人天天用自來水沖洗鼻子，很可能因此感染罕見的「福氏耐格里原蟲」，這種原蟲入侵人體之後沿著鼻腔爬入腦部「食腦」，導致感染者喪命。

美國福斯電視網報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）上週四（2月23日）證實，佛州2月20日有一名感染「福氏耐格里原蟲」（Naegleria fowleri）的成年男子死亡，據悉他生前天天使用未經煮沸的自來水沖洗鼻腔，這很可能就是感染途徑。

CDC還表示，這是今年美國出現的第一起感染福氏耐格里原蟲死亡個案，也是歷來冬季月份通報首例。CDC並未言明此人住在佛州何處。不過，佛州西南部的夏洛特郡（Charlotte County）衛生當局上週四公告，轄內有一例感染福氏耐格里原蟲的案例，然而夏洛特郡衛生官員不願證實此例是否已經死亡。

很多人沖澡時並不會留意自來水或生水是否進入鼻腔。（資料照／路透社）

《紐約郵報》向CDC詢問此事，CDC仍未提供進一步資訊，而是要求該報去問佛州衛生署。佛州衛生署說明，署方持續調查個案何以感染福氏耐格里原蟲，「正與地方供水單位確認有無任何潛在關聯、有無必要採取改正措施」。

佛州衛生署建議大眾避免讓生水進入鼻腔，即使洗臉、沖澡時也不例外，倘若必須沖洗鼻腔，只能用蒸餾水或滅菌水。

美國CDC指出，福氏耐格里原蟲是一種單細胞生物，生活在淡水環境，俗稱「食腦阿米巴原蟲」（brain-eating amoeb）。含有福氏耐格里原蟲的水進入人體鼻腔後，原蟲就可能沿著鼻腔入侵腦室，侵食腦組織。

1962年至2022年，全美合計157例感染福氏耐格里原蟲，平均每年不到3例，相當少見，然而一旦感染往往致命。這157例之中，37例與佛州有關。

「薩尼貝爾蒂瓦保育基金會」（Sanibel-Captiva Conservation Foundation）海洋實驗室主任米爾布蘭特（Eric Milbrandt）向福斯電視網表示，福氏耐格里原蟲僅由鼻腔侵入人體，不會透過攝食感染，「溫泉、湖泊都曾發現這種原蟲，熱水儲水槽可能也有，在非常罕見的情況下會在自來水裡發現」。