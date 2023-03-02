國立體大陳冠中本屆複賽初登場，拿下17分、4助攻。（大專體總提供）

國立體大大三前鋒陳冠中先前因為諾羅病毒休兵，2日終於在111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級8強複賽階段出賽，不過國體也傷了陳力生、許廷崴兩名球員，在謝承諳、黃偉程、陳冠中聯手攻下62分幫助下，89比76擊敗文化大學，國體進帳複賽第2勝，文化則苦吞複賽5連敗。

陳冠中透露，本季第4階段預賽前感染諾羅病毒，上吐下瀉每天只吃一餐，因此瘦了2、3公斤，複賽前只跟著球隊練了5天，其他時間怕傳染隊友自主隔離，也因教練無法掌握自己狀況，複賽前幾場沒登錄，很興奮能歸隊，也感謝隊友信任。

此役謝承諳攻下國體全隊最高也是個人UBA生涯新高24分，黃偉程21分、5阻攻，陳冠中17分、4助攻，而陳力生左膝受傷、許廷崴扭傷送醫，國體教頭桑茂森表示，3日與台灣師大一戰，陳力生、許廷崴兩人不會出賽。

文化4人得分雙位數，楊保羅18分、7籃板，巫紹齊16分，楊皓韋13分、5助攻，外籍生阿美11分、16籃板。