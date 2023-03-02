「國光女神」陳依依擁有火辣身材，2017年和藝人納豆戀情曝光，受到外界關注，納豆去年因腦部出血緊急送醫開刀，女友陳依依一直照顧對方，休息時間都在醫院陪伴男友，共患難的感情令人看好，近日陳依依在節目上透露在酒吧被吃豆腐，納豆出面討公道，結果下場超慘。

陳依依在節目《今晚開讚吧》透露因為外表軟萌，所以去酒吧就很容易被吃豆腐，有些喝醉的男生都會對她下手，藉酒意摸她、摟她，陳依依說身邊有比較霸氣的女生就會直接潑水警告對方「手腳放乾淨一點」，她說有一次被吃豆腐，告訴納豆後，納豆表示「什麼？我去幫妳」，結果納豆去報仇反倒被女生吃豆腐。

陳依依在《今晚開讚吧》中透露男友納豆幫討公道反遭吃豆腐。（圖／今晚開讚吧YouTube）

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（來源／今晚開讚吧YouTube）

納豆去年初驚傳腦出血送醫，當時舅舅侯友宜在臉書發文集氣，之後納豆經紀人發出聲明：「對於納豆相關病情報導，為避免造成過多且不必要的揣測，經由家屬同意以此聲明做說明。一月二十四日早上納豆頭痛不適，與女友陳依依一同坐計程車前往醫院做檢查，醫生在診斷時發現納豆腦壓過高、並有出血症狀，經由納豆本人及家屬評估後便安排引流手術。手術過程順利，目前正在醫院休養中，並無生命危險。昨日納豆在手術前，為了不讓各方好友擔心，有特別交代希望能低調進行手術，因正在恢復期中，暫不能對外聯繁，也請各位給予納豆休養的空間。疫情期間懇請各位媒體不要在醫院守候，以免造成院方及其他病患與家屬的不便，最後再次感謝大家的關心。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。