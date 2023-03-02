南投縣立委補選，藍綠陣營2日街頭交鋒，林明溱陣營現場高呼「蔡培慧挺台北黨意，林明溱挺南投民意」，氣勢完全壓制，並提醒對手舉抹黑布條已經觸法，請勿破壞南投乾淨選風。

國民黨祕書長黃健庭、文傳會副主委林家興陪同南投立委補選候選人林明溱，到南投市三和三路與公園街路口，向鄉親致意拜票；蔡培慧陣營恰巧也選在斜對面路口拜票。

林家興指出，林明溱率領團隊數十人，脫帽揮手向鄉親致意，拜託鄉親父老支持；蔡培慧陣營則是舉著已遭選委會認定違法的惡意抹黑布條、違反林明溱肖像權的圖案站路口宣講，無力談蔡培慧對南投貢獻，只顧負面攻擊真正對南投建設、政績卓著的林明溱，成為南投選戰奇景。

林家興表示，蔡培慧去年是黑布條女王，今年故技重施，民進黨陣營手中的「犯罪證據」布條，都會在法庭上作為呈堂證物，已經違反《選罷法》第52條、也違反肖像權，讓南投鄉親看到民進黨是如何抹黑，破壞南投乾淨選風。

黃健庭表示，民進黨總是用抹黑奧步，沒有奧步就不會選舉，看到這次的抹黑布條，跟去年蔡培慧選縣長時一模一樣的手法，甚至是違法的手段，呼籲民進黨不要成為民主奧步黨。

林明溱則表示，他從政30年，用心付出，讓南投建設進步，請鄉親一定要出門投票支持他。