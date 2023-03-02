高雄水情將從3月8日起升級為夜間減壓供水「黃燈」，南區水資源局表示，高屏溪上游集水區及曾文水庫的降雨量比2年前的百年大旱還少，不過現階段供水穩定，但汛期來臨前不確定因素高，後續將透過新鑿抗旱水井、強化區域調度及提升淨水場處理能力等措施，多管齊下降低旱象衝擊。

南區水資源局指出，去年南部地區降雨量是近30年來最低，另統計曾文水庫及高屏溪集水區去年降雨量更比百年大旱同期分別少了112及416毫米，在南部地區各縣市政府及相關單位努力節水、多元供水等調控作為下，現階段南部地區仍較百年大旱供水穩定，但離汛期來臨尚有一段時間且降雨不確定性高，籲請民眾持續配合政府共同節水。

南區水資源局強調，目前正值南部地區枯水期間最關鍵時刻，南水局除嚴控水庫出水量外，也與農水署嘉南管理處合作，以曾文-烏山頭水庫最少的供水量及多元水源，採取精緻灌溉來完成嘉南灌區春季雜作灌溉，另台南地區安平再生水廠也在3月上線供水。

另為因應後續南部地區春雨不至及梅雨晚到的可能性，已依中央地質調查所公告，擇定高屏溪河段非地下水管制區域，增鑿深達地表下100至150 公尺之抗旱水井。

另推動「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，強化區域調度及提升淨水場處理能力等措施，增加及時抗旱水源， 4月底前預計可增供每日13.6萬噸水源，多管齊下降低旱象對南部地區用水衝擊。