施柏宇、林映唯日前出席Maison Margiela x GENTLE MONSTER聯名系列發表活動，前者以黑白經典潮搭黑色膠框墨鏡，後者則以洞洞裝搭配玳瑁花紋鏡框的鏡片，個性十足。剛從米蘭時裝周回國的施柏宇，談到被時尚大師亞曼尼先生「捧臉殺」，他至今仍覺得不可思議，並透露「照片已經裱框掛起來了！」近期鳳南小隊各自行程滿檔，談到《想見你》的票房破億公約，他則表示原先要跳近期火紅的〈Hype Boy〉，但由於時間喬不攏，可能要再過段時間才有辦法旅行，屆時也可能會挑選其他曲目。

林映唯以黑色洞洞勁裝亮相GENTLE MONSTER全新聯名系列發表活動。（GENTLE MONSTER提供）

談回眼鏡，林映唯透露眼鏡是平時穿搭最不可缺的單品之一，而施柏宇則提到這系列單品街頭感十足，簡約穿搭也能成為亮點，而且他選戴的款式還可作為髮箍使用，更能彰顯個性風格。Maison Margiela x GENTLE MONSTER聯名系列共推出11款太陽眼鏡、光學眼鏡，該系列由Artisanal高級訂製服裝系列中獲得靈感及啟發，將黑、白、灰、米白、透明及玳瑁等個性十足的色彩，在鏡臂內則印有品牌名、以及經典的數字標示;另外此次包裝部分則以Maison Margiela 經典包款Glam Slam中汲取靈感。該系列於2月28日上市，台灣部分除可於官網訂購外，亦可在微風南山一樓GENTLE MONSTER專門店購入，價格約在1萬300元至2萬1800元之間。

Maison Margiela x GENTLE MONSTER ＭＭ003 L2，1萬4400元。（GENTLE MONSTER提供）