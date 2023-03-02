標槍飛彈系統可以在全天候下使用，在烏俄戰爭中驗證了其有效性，根據美國國防安全合作局（DSCA）公告，英國武裝部隊打算採購多達600套標槍（FGM-148F）反坦克飛彈。

#Ukraine: A Russian T-64BV tank was destroyed by the Ukrainian 36th Marine Brigade using a FGM-148 Javelin near Avdiivka, #Donetsk Oblast.



A Russian MT-LB armored personnel carrier was also destroyed nearby. pic.twitter.com/6YSlxYwumF — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 23, 2023

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）2日報導，美國國防安全合作局28日宣布這筆來自英國的軍購請求，美國國務院已經批准出售這些系統以及一項未明確載明的後勤支援內容，總價值為1.2513億美元（近新台幣38億元）。不過美國國會尚未批准這一次採購，若獲批准，英國國防部便可以向美國雷神（Raytheon）和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）2間聯合生產標槍飛彈的公司進行談判，以達成最終合約。

英國陸軍先前就已經是標槍反坦克飛彈的使用戶，標槍自2005年起取代了其米蘭（MILAN）和旋火（Swingfire）反坦克飛彈。

這一次英國購買讀F版本是這一套系統的第6次性能升級，包含一組新的多用途預成破片彈頭（prefragmented warhead），同樣採成型裝藥（shaped charge），可以有效地對付常規和反應裝甲以及其他目標。最大射程約為4000公尺。

去年夏天，英國已經批准為FGM-148標槍購買多達513台現代化的發射器和瞄準裝置。所謂的「標槍輕型指揮發射裝置」（LWCLU）是標槍系統當中一個可以重複使用的部件，比上一代輕了將近2公斤，相當於重量減少了約40%，結構更緊湊，體積減少了約70%。此外，LWCLU的電池壽命也大幅地延長，可大幅增強作戰效率。