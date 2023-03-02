新北市一名男子發覺妻子外遇，多次與一名王姓男子在家中發生性行為，還會在通訊軟體上討論性行為的過程以及舒適程度，讓他氣得控告王男侵害配偶權，求償100萬元。新北地院審結，判王男須賠償20萬元為適當。可上訴。

判決書指出，男子主張，與妻子小花（化名）於2017年間結婚，育有1名子女，但王姓男子明知小花已婚，仍於2022妍8月間多次在他們的住處發生性行為，已經嚴重侵害他的配偶權，依法向王男求償100萬元撫慰金。

新北地院審理時，王男並未出庭辯論，也沒有提出書狀聲明及陳述，而法官勘驗王男與小花的對話紀錄，發現小花說，「好想被打屁屁」、「來我家找我好了」，王男回應，「好啊」、「快速來一炮嗎、那給我地址」等語，事後王男還表示，「今天太趕」，小花再回覆，「好色」、「你會二刷的人嗎」、「那要跟我二刷嗎」等語。

法官指出，對話中可見小花與王男在訊息中討論兩人碰面後發生性行為的感受，以及相約性行為的細節，已經逾越普通朋友該有的社交行為，達到破壞婚姻幸福美滿的程度，認為小花丈夫求償有據，酌情後判王男須賠償20萬元為適當。