為鼓勵運動科學領域研究人員深化各專項運動支援模式，教育部體育署推動運動科學研究獎勵，依據「運動科學研究發展及人才培育獎勵辦法」，評選出去年度具實務貢獻及影響力的研究著作共計21件，於「2022年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」公開表揚，另為觸及更多對運動科學有興趣的從業人員，將於今年3月3日在國立台灣師範大學舉辦「112年運動科學研究及人才培育獎勵成果交流會」，邀請獲獎研究者分享研究成果，提供最新運動科學新知及相關資訊，提升運動科學研究動能。

此次成果交流會特邀玉山青年學者、國立台灣大學醫學院教授黃韻如進行專題演講，分享如何從女性生理觀點進行科學研究，藉以提升大眾對女性運動員的關注，盼透過跨領域知識交流，促進更多科研人員投入以女性運動員為研究對象及主題，加深運動科學研究廣度及深度。本活動也將介紹運動科學研究獎勵徵件辦法及內容，提供未來有意參與的研究團隊參考。

除專題演講外，活動亦邀請去年度獲獎者國立屏東科技大學教授郭癸賓，與國立台灣師範大學教授季力康兩位學者分享獲獎研究成果，郭癸賓針對羽球運動研發視覺反應動作訓練系統，協助羽球專項訓練與監控選手訓練情形，提升羽球步法移動能力與量測的功能；季力康則研究職業高爾夫選手，探討基本心理需求滿足在正念與運動員倦怠間的關係，以增進職業高爾夫選手的主觀活力，並減少運動倦怠的發生。活動現場亦將展示獲獎著作共21件科普海報，以淺顯易懂方式呈現研究成果。

體育署表示，「國家運動科學中心設置條例」今年年2月8日經總統蔡英文公布，未來將依據國家運動科學中心「推動運動科學之研究」任務，持續匯集國內運科研究人才，研擬先進支援做法，提升我國競技運動實力，而體育署將賡續獎勵運動科學研究著作，今年度運動科學研究發展獎勵申請，受理期程為今年4月15日到30日止，期待藉由此次交流會之舉行，提升運動科學研究發展及人才培育獎勵辦法能見度，增進跨領域、跨團隊之學術交流，提升運科研究品質，優化運動科學相關研究人才培育。