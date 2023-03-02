雲林縣長張麗善以CPR救回72歲老農，無獨有偶，新竹縣新埔鎮58歲男子二二八當天深夜路跑時突然倒地，陪跑的表弟以CPR急救，後經消防人員接手電擊5次後送醫，到院前已有脈搏，目前恢復意識復原良好。

新埔男晚間10時一如往常和表弟出門路跑，未料行經中正路郵局附近時，突然喘不過氣，隨後倒地。表弟見狀立刻以CPR為其急救，並請路人協助報案。新埔消防分隊救護車4分鐘後到達現場，救護人員楊子俊和謝京龍立刻接手CPR，並給予AED、聲門上呼吸道、自動心肺復甦機、自動給氧器等處置，同時建立骨內針輸液。楊子俊表示，AED監測為致死性的心室纖維顫動（Ventricular fibrillation VF）心律，一連電擊5次後送往東元綜合醫院救治，在到達醫院前2分鐘，男子恢復脈搏。

患者表弟余先生指出，表姊夫平時都有運動習慣，也會參加路跑賽事，過去沒有心臟病、糖尿病及高血壓等3高，突然倒下讓家人都很意外。余先生說，他們每次跑步都是10公里，沿途會行經河濱和無人小徑，當天也忘記帶手機，幸好表姊夫倒下的地點是在大馬路上的便利商店前，才能即時求救。

楊子俊說，到場後患者呈現「瀕死式」呼吸，是一種剛失去脈搏時常見的無效呼吸，連救護人員都有可能誤判，但患者表弟能在第一時間就毫不猶豫的以CPR急救，真的很不容易。余先生則表示，過去在就學及當兵時都有學過CPR，沒想到第一次使用就是用在家人身上，余先生說CPR是非常重要及實用的急救技術，希望大家都能學習。

東元綜合醫院急救醫學教育中心主任簡振宇指出，患者在到院前已經恢復脈搏，意識躁動不安，經心電圖判定為急性心肌梗塞，啟動緊急心導管後發現冠狀動脈完全塞住，立即打通阻塞血管並置放支架，目前在加護病房意識清楚。

簡振宇說，本案患者倒下後在第一時間有民眾協助打119求救、表弟做CPR，救護人員以AED去顫電擊並給予氧氣、輸液等處置，送醫後緊急心導管並移除栓塞，形成完美的生命之鏈，每一個環節缺一不可，不然即使救回來，也可能因為腦部缺氧成為植物人。

許多人擔心見義勇為反而被告，以致於不敢為患者CPR。新竹縣政府消防局緊急救護科長劉彥承說明，《民法》、《刑法》以及《緊急醫療救護法》中都有明文規定，免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而出於不得已之行為「不罰」，也就是為了救人而實施CPR，並沒有故意或過失導致患者死亡的意圖，並不會面臨刑責。

新竹縣政府消防局長陳中振表示，為了推廣民眾CPR急救技術，3月在新豐、竹東、新埔、橫山、尖石以及竹北市等6個鄉鎮市的消防分隊同時辦理急救小教室，課程內容包括嬰幼兒急救、成人CPR急救以及首次推出的創傷止血包紮課程，相關訊息都會在新竹縣政府消防局臉書及官網公布，歡迎民眾踴躍報名參加。