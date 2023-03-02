金鐘主持人邵大倫時隔8年再度推出台語新專輯《出一支喙》，2日舉辦發片活動，邀來專輯製作人、金曲台語歌王陳建瑋助陣。邵大倫近年忙主持節目，仍不忘歌唱夢，新作目前已砸下400萬元，直言，這筆錢原本是新房的頭期款，不過老婆支持鼓勵他玩音樂，讓他起心動念開始製作新專輯。

邵大倫2日舉辦新專輯活動。（這虎音樂提供）

邵大倫也表示，這幾年疫情爆發、媽媽住院開刀與房子租約到期等，突然認為要盡快做一張專輯獻給摯愛的媽媽、老婆及小孩，很感謝老婆大力相挺，「我先拿存款來圓音樂夢，老婆是我做音樂背後的最大推手」。

邵大倫與太太「啦啦」結婚8年，育有1子1女，一家四口目前仍租房中，他笑說：「做唱片比房子重要，現在看房子真的是單純用眼睛看。」並透露，沒有拚生第3胎計畫，幽默表示，「現在生活壓力大，『精蟲嚇都嚇死了』，生不出小孩」，至於有考慮結紮？他打趣說：「聽說結紮後，還要自己手排100次，那也都結紮了。」

邵大倫（左）2日舉辦新專輯活動，邀來陳建瑋到場助陣。（這虎音樂提供）

邵大倫、陳建瑋相識近10年，私下是無話不談的好友，2人現在都為人父，時常交流爸爸經，陳建瑋婚後育有2女，現在花許多時間陪伴老婆、女兒們，坦言未來想再拚生個兒子，笑說：「現在像是住在女生宿舍，兒子、女兒都會想要。」