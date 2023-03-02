氣溫回暖的連假，引爆各地購物人潮與買氣，百貨春季流行新裝、新品也紛紛到貨，超過百家全新品牌接力登場，其中看好高爾夫商機疫情以來成長高，社交回歸後不論服裝、配件都成焦點，業者今年也引進多家日本高爾夫品牌，另飾品櫃、設計包款等亦是本季焦點。

新光三越台北南西店、台中中港店全台首發ALLSAINTS飾品櫃。（新光三越提供）

新光三越在228連假期間，有超過1成的業績成長，春上市檔期更有超過100家全新品牌陸續揭幕，新櫃推薦如：韓國女星泫雅拍攝時尚大片時出現的韓國設計師包「SAMO ONDOH」，3月6日起在台北信義新天地A11開幕，也是全台首發櫃、英倫時尚品牌「ALLSAINTS」全台首發的飾品櫃，即起於台北南西店、台中中港店登場。

新光三越台北信義新天地A9，全台首發日本時裝高爾夫品牌DECEMBERMAY。（新光三越提供）

另，新光三越台北信義新天地A9，擁有百貨最完整的高爾夫球專區，今春再獨家延攬日本時裝高爾夫品牌「DECEMBERMAY」進駐，於今（3日）在A9開幕、義大利百年奢華香水「Acqua di Parma」，即起在台北信義新天地A11登場、台灣原創腕表品牌「THEODORA」，3月15日起台南新天地開幕、人氣韓國街頭品牌COVERNAT，即起台中中港店登場，及高端精品高爾夫品牌「G／FORE」，3月上旬將在台南新天地開幕。

新光三越台中中港店，引進韓國街頭品牌COVERNAT。（新光三越提供）

SOGO忠孝館丹麥風格品牌RAINS。（SOGO提供）

SOGO台北店今春共有9大品牌進駐，包括香港設計師包款「DOUGHNUT」、兒童護脊書包「Tiger Family」、丹麥風格品牌「RAINS」、東京設計師品牌「Foo Tokyo」等。同時看好高爾夫商機，忠孝館引進日本高爾夫配件品牌「Kinosho Transit」，復興館3月6日起有「Dance With Dragon」進駐，主打手工製作，展現時髦的高爾夫時尚。3月21日起還有代理歐洲家具品牌的「JIEHAUS捷行國際家居」開幕。

SOGO復興館日本高爾夫品牌Dance With Dragon，短袖POLO上衣，特價4380元；短褲特價7180元。（SOGO提供）

宏匯廣場新引進英倫經典雨靴品牌Hunter。（宏匯廣場提供）

新莊宏匯廣場引進4大快閃新店，包括英倫經典品牌Hunter、米高玩具、Ivy Mooris女裝、復合式配件Hodin Choice，月底還有UNIQLO、COLD STONE、AIR SPACE女裝、家電伊萊克斯登場。宏匯廣場表示，2022年起品牌全面優化、大幅改裝新櫃奏效，加上停車場增設手扶梯等，眾多指標品牌首度進駐新莊，也成功提升顧客好感度。