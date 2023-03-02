曾紅遍全亞洲的女星范冰冰，在2018年陷入陰陽合同逃稅案後，遭重罰約新台幣40億元的天價罰金，連帶演藝事業也重創，儘管她嘗試各種管道增加曝光求復出，但仍未果，只好出走到他國發展。范冰冰到韓國拍電影成功復出，作品也入圍國際大獎肯定，近日她參加影展走紅毯被糗不如以往更憔悴，沒過幾日她換一套透視戰袍，正式宣告「紅毯女王回歸」。

范冰冰日前與電影《綠葉》劇組團隊和有激情對手戲的韓國女星李周映，踏上第73屆柏林影展紅毯，以一身特殊設計款的白色旗袍現身，卻被發現她少了當年女王般的霸氣，有網友更形容，「氣場沒了」、「看到照片有點想哭，她變得一般般了」。

范冰冰在柏林影展閉幕式，以一襲流金透視戰袍宣告「紅毯女王回歸」。（圖／摘自范冰冰IG）

沒想到范冰冰在影展閉幕式紅毯才是真的強勢回歸，一襲流金色透視款禮服，超兇上圍快掉出來之外，若隱若現的婀娜多姿線條太搶眼，一走在紅毯上就是焦點；范冰冰在閉幕式紅毯上的美照，引起廣大網友在她IG瘋狂留言，「歡迎回歸，以後有紅毯冰看了」、「永遠的紅毯女王啊」、「氣場太強大，站著不動就打臉那些說她失去霸氣的人」、「謝謝女神那麼努力找機會復出啊」。

范冰冰被問及遭到封殺一事，也很展現親和力大方回應，「這幾年我大多在家處理事情，每個人的人生都有高低起落，當你跌倒了，就再努力站起來繼續向前走」，她認為就算過程困難，但會從中學到很多，都是寶貴的經驗，現在的自己一切都好。