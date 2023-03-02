宋柏緯在《黑的教育》中被黑道毒打，還脫光到只剩內褲交互蹲跳。（禾豐九路提供）

柯震東（右起）、九把刀、朱軒洋、蔡凡熙一起出席《黑的教育》特映會。（禾豐九路提供）

電影《黑的教育》由影帝柯震東首執導筒，3位鮮肉蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯詮釋交換祕密的高中畢業生，展開瘋狂又考驗人性的殘酷之夜。今發布宋柏緯花絮，他這次再扮高中生，沒有帥氣逼人的場面，反而一路慘遭黑道毒打痛毆，甚至僅穿內褲半裸高舉雙手青蛙跳，荒唐橋段讓他形容是「大銀幕最白爛演出」。

宋柏緯出道9年在影視作品中穿過無數制服，可說是學生專業戶，這次在《黑的教育》演出有點欺善怕惡的白目高中生「韓吉」，花絮中可見他上一幕滿臉血跡，流露冷血神情，下一秒畫風突變，在春風面前脫光衣服交互蹲跳大喊：「one more，two more！」天壤之別的雙重演技，令人眼睛一亮。宋柏緯坦言：「我是有點內向的人，沒嘗試個性這麼屁的高中生，還發生如此黑暗的故事，是拍片以來最突破、最不像宋柏緯的作品！」

導演柯震東大讚宋柏緯是很享受表演的演員，會為角色增添動作和想法，爆料韓吉不穿衣服和小跺腳喊痛，都是他主動建議。宋柏緯笑著解釋劇本上本來就有寫韓吉要脫，當然導演也提供了穿衣選擇，但自己覺得脫衣比較可憐，最終決定豁出去，「畢竟韓吉被拖去揍了一頓，如果還是整齊制服的話，好像有點無趣！」犧牲又白爛的演出，成為全片最畫龍點睛的笑點擔當。

《黑的教育》上映倒數9天，傷後首度公開現身的柯震東積極展開宣傳，日前和監製柯耀宗、九把刀及演員蔡凡熙、朱軒洋出席首場特映會，見到800人滿場觀眾心情激動，除了感謝支持，也感性表示：「我拍電影不是要教育大家，是希望每個人都能從角色或台詞中得到一些共感或想法。」