據北京多位參與政策討論的消息人士指出，中國對於2023年經濟增長目標越來越有信心，可能將增長目標調高到6%，並準備藉公布此一增長預估數據來提振投資者和消費者的信心，以期有助於中國疫情後的經濟復蘇。

《路透》指出，至少有4位消息人士稱，中國可能宣布增長目標調高至6%，另外3位消息人士則表示，中國實際的預估目標是5%至5.5%。不過由於有關經濟成長預估的會議是閉門會議，消息人士都不願透露姓名。

中共國家統計局對外公佈2022年中國GDP增長3.0%，消息人士稱，2023年的經濟增長目標可能大幅調高至6%，以提振市場信心。圖為寧波北侖港。（圖／中通社）

報導說，與 11 月相比，這些數字表明中國制訂政策圈內的樂觀情緒大幅上升，去年底中共的政策顧問們建議將成長目標設定在4.5%至5.5%之間。這項預估是在疫情封控持續進行期間所做的，現在封控已經結束，經濟復蘇的速度也高於原先的預期。

消息人士稱，最終公布的增長目標可能是一個區間，實際數字預計會在3月5日的全國人大會議上宣布。「今年的增長目標可能是 5%-6%」，一位參與討論的人士表示，「我們需要實現經濟復甦、提振就業、提振信心，這些都是我們需要考慮的關鍵因素。」

主張更溫和目標的3位消息人士之一警告說，「房地產行業仍在下跌，很難填補缺口，而外貿今年可能會拖累經濟增長。」其他的知情人士說，中共還將在本月的全國人民代表大會上公佈更多刺激措施，例如擴大赤字預算至GDP的3%，並發行約4兆元人民幣的特別債券，以減輕房地產市場疲軟和全球需求減弱的影響。

報導指出，即將出任總理的前上海市委書記李強等領導班子熱衷於展示他們實現經濟增長、創造更多就業機會和緩解地方財政緊張的能力。

中國上一次設定目標範圍是在2019年，官方將GDP增長目標設為6-6.5%。一些經濟學家認為，中國雄心勃勃的年度增長目標會適得其反，政策制定者應該將重點放在結構改革上，以提高經濟擴張的可持續性。

至於通貨膨脹問題，消息人士表示，中國將堅持 3% 左右的長期通膨目標。

曾擔任中國人民銀行顧問的有影響力的政府經濟學家余永定對《路透》表示，「今年的增長率將高於6%，考慮到去年的低基數，這個增長率並不算高」，他說，6%以上的增長目標將「有助於提振士氣，激發中國經濟增長潛能」。