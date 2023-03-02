2023金馬奇幻影展精彩片單陸續揭曉！今日公布五部日本矚目新作，包括獲選電影旬報年度十大佳片的《霸權動畫！》、改編吉卜力經典動畫真人版《心之谷》、日本名導武正晴再度耍詐的《噓八百：浪花夢之陣》，《謎樣的你》讓帥氣男星坂口健太郎化身通靈男子，《貓無赦》把可愛貓咪變身豔麗殺手，展開令人腦洞大開的瘋狂奇想。

新銳導演吉野耕平改編同名小說的《霸權動畫！》，找來影帝柄本佑、吉岡里帆、尾野真千子、中村倫也為動畫夢想奮力一搏，《進擊的巨人》「艾連」梶裕貴、《鬼滅之刃》「戀柱」花澤香菜等知名聲優也參與「獻聲」，精彩揭開日本動畫界的幕後故事。

《心之谷》改編自吉卜力經典動畫。（金馬提供）

日本導演平川雄一朗改編吉卜力經典動畫的《心之谷》，由日本影帝松坂桃李與演技派女星清野菜名談起遠距離戀情，童話愛情加入了現實考驗，為經典增添新意。《在世界的中心呼喊愛情》編劇伊藤千尋執導的《謎樣的你》，則以靈幻元素包裹情感羈絆，透過坂口健太郎的內斂演技，走進通靈男子的神祕過往。

日本名導武正晴率中井貴一、佐佐木藏之介兩大型男三度耍詐的開運喜劇《噓八百：浪花夢之陣》，這回來到大阪城破解傳奇之謎，目標轉向傳說中豐臣秀吉的幸運茶碗，百年古董加上致富神話，再掀風波。師從美國Cult片名導勞埃德考夫曼的日本新銳導演津野励木，首部劇情長片《貓無赦》大展身手，讓貓咪為了「貓薄荷」變身成迷人卻危險的女殺手，不伸利爪而改拿刀槍。

科幻喜劇《抽菸很遜，會讓你咳嗽》劇情荒誕搞笑。（金馬提供）

不讓日本專美於前，本屆影展新單元「外星來襲」邀來三部西方科幻新作，包括《超能輪胎殺人事件》法國鬼才導演昆汀杜皮爾致敬早期特攝片但尺度無極限的科幻喜劇《抽菸很遜，會讓你咳嗽》，讓超級英雄「金菸戰士」用香菸置敵人於死地並且拯救世界，荒唐再創新高度。宛如《怪奇物語》撞上《X檔案》的《怪咖幽浮社》，瑞典天才少女在怪咖叔叔阿姨的協助下，要從外星人手中找回失蹤的父親，讓科幻題材染上青春色彩。

《妮可睡不著》加拿大導演史提凡拉夫勒睽違八年的新作《維京計畫》，講述為了解決在火星出任務的宇航員的人際衝突，政府異想天開招募性格相似的平民志願者組成影子隊員，在地球沙漠中演練角色，找出解決之道，荒謬爆笑，也發人省思。