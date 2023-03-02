據手機供應鏈訊息，下游客戶與通路商平均庫存水位仍達四個月～五個月，相關廠商今年上半年仍苦於庫存去化，包括射頻元件大廠思佳訊（Skyworks）、科沃（Qorvo）對第一季展望皆相對保守。

法人表示，宏捷科2月營收的下滑趨勢，一如預期，第一季整體營收持續呈現季減態勢，預估幅度可能為高個位數；依此推估，宏捷科3月營收可能落在1.16～1.24億元間。

宏捷科目前月產能已達2萬片，但產能利用率因市場需求驟減，降至5成以下、約在3成水準。對於整體砷化鎵族群來說，雖然去年底有小量PA（功率放大器）急單，仍不敵庫存去化、需求疲弱影響，單月營收低迷；而今年第一季，除了傳統淡季因素外，在工作天數少的情況下，1、2月營收表現不盡理想，市場預料，上半年業績難有表現。

不過，網通產業相對樂觀，帶動WiFi PA庫存去化速度較快，來自WiFi相關營收相對穩定。宏捷科表示，客戶自去年第三季起拉貨穩健，皆維持一定的量，雖沒有增加、但也沒有減少，目前營收占比已超過手機，來到55％，手機的營收占比則為45％。

市場預期，WiFi 6今年市占比例將超越WiFi 5成為主流，而明年則有機會看到WiFi 7的推出。法人指出，宏捷科WiFi 6占整體WiFi營收比重已達約7成，且有持續上升的趨勢，目前WiFi 7已送樣，預計第四季有機會小量出貨，隨終端應用規格升級，單位需求量將增加。