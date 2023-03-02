童政彰指出，公司治理的運作結構是由董事會來合議制決定，董事依決策負責。就本案來看，國票金控本身是國票創投唯一法人股東，且以法人股東的身份來當選國票創投董事，依「公司法27條」規定下，國票金控本來就可隨時改派創投董事代表人，而國票金依照自己的章程、內部作業程序，進行創投公的改派，屬於「公司治理」範圍，金管會予以尊重，金管會有接到相關反應與陳述，會循相關程序辦理。

國票金控日前也發布聲明，外界有關國票金控部份董事召開會前會的報導，「係屬臆測，並非事實」。國票金控針對重要議案如需要向董事進行溝通，辦理說明會、座談會等，均會向所有董事通知召集，應為董事會決議事項者，亦依法定程序召集董事會進行討論，各相關單位或經營層，均從未通知或召開過所謂的「董事會前會」。

如有部份個別董事私下交換意見，公司方面並無從規範，其交換意見，亦不具法律效力，純屬意見交流。國票金控重申，公司重要人事案均須提報公司董事會，由全體董事共同決議始生效力。

另外，國票金控董事長、副董事長及總經理均無參與報導所稱之訊息「群組」，如有部份個別董事私下訊息通聯，均屬個人隱私自由及個人資料保護範圍，至於董事間之電話互動亦屬其個人意見自由表達範圍，公司無由規範。