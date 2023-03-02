宜蘭某小有名氣蔥油餅攤，遭客人控訴用魔術師般的手法撥掉百元鈔後要求補錢，影片曝光引發軒然大波，該攤位也遭炎上，更一度傳出停業消息。就有網友實際前往攤販地點拍照，表示老闆娘連攤子都撤掉了，大嘆網路聲討該適可而止。

女網友控訴，一家人來到宜蘭路邊攤買蔥油餅，結帳220元，媽媽掏出3張百元鈔付款，結果老闆娘找完錢突然說少一張，家人覺得可能是掉在地上，老闆娘卻秒回沒有，只好補付錢。表姊事後拿出錄影畫面，老闆娘仍堅持沒有，在地板上也找不到，最後竟是在攤車下的大櫃子找到這張百元鈔，老闆娘才趕緊道歉，退還100元。

主持人謝曜州也在臉書發表看法，底下則有網友到現場拍照，指出老闆娘連攤車都撤了。(圖／謝曜州臉書)

對此主持人謝曜州則逆風發文，認為影片敘述都是主觀的，全看人怎麼解讀，不該因此認定攤販就是慣犯，但也指出老闆娘當下應對的確很糟糕，女兒的解釋也相當空洞，根本幫不上忙，只是看到蔥油餅停業消息，謝曜州還是忍不住截圖PO文大嘆「唉」。

底下有特地前往現場的網友PO出照片，表示店家不但沒有營業，老闆娘連攤車都撤走了，也引起網友熱議：「網路暴力真的可怕」、「如果老闆娘不是慣犯誰還他清白」、「其實就不要去買，讓他回家吃自己就好，但現在網路霸凌當道」，「勿忘鹹酥雞事件啊」，但也有人感嘆：「為了100何必如此」、「不管看幾次老闆娘真的很有問題」。