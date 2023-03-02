國防部近日修改《全動法》，被批若干爭議條文有擴權干預媒體之嫌，但卻有綠營支持者護航說那是國安必要之舉。臉書粉專「工程師看政治」直批，是不是一定要親耳聽到執政黨說「對，我就是在消滅反黨言論」才會相信？他引用「愛國主義是惡棍最後的避難所」名言，痛批抗中保台是詐騙集團的最高聖殿。黨信徒如《動物農莊》的動物般，看似站著，精神卻對黨五體投地膜拜著，喬治歐威爾也只能感嘆自己書白寫了。

工程師看政治在臉書發文表示，黨不放行BNT，支持者說是因為缺乏原廠保證書；黨將公投脫勾大選，支持者說是選務考量，避免混亂；黨意圖用中介法管制網路，支持者說是要建立安全可信賴的網路環境。如今黨要修改《全動法》，擴權干預媒體，支持者又說那是國安必要之舉。

工程師看政治質疑，是不是一定要親耳聽到黨說「對，我就是在擋疫苗」、「對，我就是在殺死公投」、「對，我就是在消滅反黨言論」、「對，黨政軍就是在進入媒體」，信眾們才能相信物理事實？是不是非要看到黃河，才能相信災難已經發生？

「為什麼明明說的跟做的都相反，信眾卻只相信黨的嘴，不相信自己的雙眼？」工程師直言，人實在是天真好騙，有句話叫「愛國主義是惡棍最後的避難所」，在台灣，它要改成「抗中保台是詐騙集團的最高聖殿」以抗中為名，他們肆意妄為，漫天扯謊。

工程師強調，從《動物農莊》到蔡政府，做的是一模一樣的事。從農莊動物到黨信徒，都是一樣的善良愚蠢。人們看似站著，但精神卻對黨五體投地的膜拜著。喬治歐威爾若看到這局面，也只能感嘆自己書白寫了，他的心血，教育不到底層，反而幫助了更多的拿破崙。