第一季亞洲有14座輕油裂解廠歲修，合計年產1,064萬噸，影響乙烯供應減少125萬噸，有利支撐石化產品行情。隨著大陸下游加工廠陸續復工，客戶回補庫存，且民眾恢復正常生活，終端需求增加，加上印度市場需求優於預期，加上3月起進入塑料季節性需求旺季，有助石化產品價格回穩、看漲。

其中，亞洲PVC市場買氣升溫，價格持穩，台塑PVC外銷報價連三漲，第一季PVC外銷報價合計每噸調漲達190～220美元。伴隨產業庫存去化、下游補庫需求復甦，遠東區PVC最新現貨報價每噸900美元，今年來漲幅8.43％，有助增添華夏營運轉機題材。

華夏表示，由於近兩年PVC產能新增較少，當景氣復甦之際，利差回升速度也會比較快。高雄洲際碼頭籌建儲槽以增加原料調節彈性，已建置四個EDC儲槽，3月另有兩個儲槽完工，合計六個儲槽EDC儲量約7.5萬噸，3月亦有兩個VCM儲槽完工，加計現有兩個，四個儲槽儲量約1.6萬噸。