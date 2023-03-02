國北教大周冠宇（後）攻擊犀利。（大專體總提供）

111學年度UVL大專排球聯賽男、女公開一級複賽，男子組上屆亞軍國北教大本季以「老幹加新枝」組合挑戰，2日以3比1局數擊退台北市大，戰績7勝2負暫居第3，教頭林顯丞給球員信心喊話：「坐6望5、4、3、2、1名，挑戰四強、衝擊冠軍。」

國北教大曾於109學年度UVL男一級奪冠，這座創校百年的UVL首冠振奮人心，也在該校掀起排球熱，上個學年度冠軍戰，國北教大和中原大學苦戰5局後以2比3飲恨，今年捲土重來盼重返榮耀，本季以老幹「雙周」周子揚、周冠宇，帶著新秀「雙塔」林暘晨、李元一起拚的概念，第6度參賽、182公分的碩二舉球員周子揚負責穿針引線，是球隊靈魂人物。

原本是中間手，小六起轉任舉球員的周子揚透露，本來高中結束後就沒打算繼續打排球，想讀沒有球隊的大學，後來因為高中聯賽輸球，萌生想再拚一次冠軍的夢想，很開心在109學年度UVL賽事幫助國北教大捧起冠軍盃。

身高183公分的大四攻擊手「罐頭」周冠宇，是UVL 109學年冠軍戰MVP，是隊中得分之鑰，希望今年能再率國北晉冠軍戰，平常也喜歡看籃球比賽的他，最欣賞美國職籃NBA球星詹姆斯（LeBronJames）在球場上的霸氣，以及接管比賽的能力。

國北教大的新秀「雙塔」中的林暘晨身高192公分，屬於複合型選手，和185公分高的主攻手李元都畢業自瑞芳高工，兩人都希望在UVL菜鳥年，為球隊作出更多貢獻。