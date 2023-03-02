2024年總統大選，各政黨積極展開布局。針對民進黨的思維，前民進黨立委沈富雄認為，民進黨一面倒聽老美的話，2024反而對國民黨有利。

沈富雄今(2日)在廣播節目《嗆新聞》表示，民進黨的思維，認為中共一定會打台灣，還認為美國是台灣唯一的依靠，所以美國叫民進黨做什麼，民進黨連吭聲都不敢，這樣的政府對台灣是不好的。他認為，應該讓美國養成習慣，認為台灣政府還是靠他們，不過有在動腦筋。

沈富雄接著指出，民進黨「芒果乾」「抗中保台」這一套，過去有效。但是過去1年以來，台灣民情對於兩岸、美國的看法，像美中在「鬥而不破」時，台灣夾在中間，有幸有不幸，但要聰明一點，不要做無謂的浪費。比如他們說，台灣的地理土地縱深不夠，無法打焦土戰爭，所以要發展海軍的小型巡防艦。沈富雄認為，但每一次兵推，損失最重的就是海軍，所有船艦都被打光了，朝這個思維去想，台灣未來所有花費的錢，都會變成灰燼。

因此，沈富雄認為，民進黨一面倒聽老美的話，但是台灣人民已經漸漸覺得，有必要這樣嗎？所以這對2024年選舉，對國民黨是有利的。