小三是這輩子的大恩人？有名單親媽媽提到，最進公司來了新進員工，她一看竟然是曾經搶她老公的「小三」，對方看到她也嚇了一跳，像是在演八點檔一樣，她表示這名小三搭上前夫後，還用懷孕招數逼她與前夫離婚，但她卻很感謝小三，讓她早點看清這一切，也終於不用提心吊膽怕債主找上門，能和小孩過著輕鬆自在的生活。

一名單親媽媽在「匿名公社」發文，她提到近日公司來了新進員工，一看才發現原來是前夫的現任老婆，她表示「這種巧合我看連八點檔都不會演吧！」，對方一看到她也差點嚇死，她也提起，這名「小三」當初搶了她老還以為公「挖到金礦」，殊不知，「前夫車子租的也說是買的，說家裡開公司口袋很有錢帶妳到處玩，結果是到處借錢，幾束花幾個包包不到半年就讓妳暈頭」。

單親媽媽也提到，小三曾用懷孕招數強迫前夫與她離婚，小三想早點嫁給前夫當大少奶奶，結果婚後才發現一切都是假的，還要幫渣男(前夫)還錢，不過，她還是很感謝小三當年的舉動，讓她早點看清，帶著小孩逃離，現在也不用提心吊膽怕債主找上門，並且認為自己賺錢自己花，和小孩過得輕鬆自在。

文章一出，網友紛紛留言表示「沒包200塊紅包給她，說謝謝她接手爛攤子」、「她是妳的貴人耶」、「過去關心一下，問她最近有沒有什麼不開心的事，講出來讓妳開心一下」、「現世報」、「妳上班還能叫她加油點！還有贍養費要付」、「她根本是拯救妳這輩子的大恩人，沒有她，妳還在煩惱下一頓伙食費在哪」、「這就是介入人家家庭的報應」。