新北市一名謝姓無照保母，2019年受託照顧3個月大的女嬰，卻在2月19日劇烈搖晃或以外力碰撞方式傷害女嬰，經醫院救治，女嬰雙眼失明，士林地院審結，認謝女犯成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪，並依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，判處有期徒刑6年，另外，在場的謝男則因剛下班回家，相處時間極短，並無積極證據證明有施暴，法院判決無罪。

李姓夫妻與謝女本就認識，父母未注意謝女有無保母執照，2018年將剛出生2個月的女嬰交給她照顧，但在2月13日晚上女嬰就有跡象，父母接回住處時發現下巴兩側有瘀傷，父母並不以為意，隔了4日又送回去保母住處，讓她繼續照顧。

謝女卻在19日晚上8時許，發現女嬰意識昏迷，緊急通知救護車送醫，經醫院以電腦斷層掃描女嬰腦部，發現有硬腦膜下出血、視網膜下出血，隔了2天後則有抽搐的情形，經醫師診斷，原因是劇烈搖會導致女嬰腦部受損，4個月治療後出院，女嬰視力減退至0.02以下，以達到重大不治的程度。

判決指出，謝姓保母本應善盡職責，細心呵護女嬰，竟以不詳方式導致女嬰受到重傷害，難以健全長大，李姓一家人的痛苦以及照顧負擔非常沈重，謝女事發後始終否認犯行，拒絕與家屬進行和解，賠償其損害，甚至在審理過程均未表示歉意，依兒少法加重其刑，判決有期徒刑6年，可上訴。