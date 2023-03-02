白色情人節將至，許多男性紛紛思考該送什麼才能滿足另一半需求。7-11近日對此推出預購優惠，不過網友們看了卻是直呼「到底看了什麼」，原來預購商品竟是CHANEL、Hermes、Gucci精品包，市價動輒破萬，其中最貴的就是CHANEL的中號22金字牛皮肩背包，預購價28萬元！

7-11預購香奈兒限量精品，最貴的小香包要價28萬元。（翻攝自7-ELEVEN臉書）

7-11今日在臉書粉專「7-ELEVEN」釋出「母親節預購」消息，為了白色情人節推出甜蜜升溫攻略，「許願的時候到了！已默默@朋友、友達以上、男友、家人等親密關係人，希望他們懂意思」，預購期間在3月2日至14日；7-11強調，商品都來自合法直營店，「100%的真品保證！」

7-11預購愛馬仕限量精品，數量最多的手環僅有5個。（翻攝自7-ELEVEN臉書）

觀察預購單可以發現，雖然此次預購推出的精品全都限量，但是CHANEL、Hermes的商品更稀少，數量最多的單品Hermes豬鼻子編織雙圈手環T2只有5個，要價14980元，相較之下Gucci的限購數量明顯較多，Gucci Marmont黑色相機包不分尺寸都有100個。

7-11預購限量精品，Gucci的數量相較之下較多。（翻攝自7-ELEVEN臉書）

對此，許多人紛紛回應，「上次金條，現在連名牌包都不放過」、「你們到底有什麼沒賣的」、「小7也賣香奈兒？」、「小7太狠了…」、「幫助門市業績」，許多女網友也紛紛標記親密人士進行許願。