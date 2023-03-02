宜蘭礁溪一間蔥油餅的老闆娘，上月27日被一名女網友指控做生意不老實，疑似收錢時故意讓一張百元鈔票掉到地上，藉此聲稱「少給100」再額外收費，女網友將影片分享上網後，業者慘遭大量網友撻伐。不過，也有人好奇女網友買東西還特地錄影，怎麼可能會這麼剛好？對此，她在留言串中解釋，本意是想拍攝Vlog，記錄和家人旅遊的過程，並沒有刻意針對店家。

一名女網友日前在論壇《Dcard》發出一段45秒的影片，指控宜蘭某間蔥油餅的老闆娘做生意不老實，收錢後還用拇指撥掉一張鈔票，佯稱「少一張」再和消費者多收費，影片曝光後，網友批評的聲浪不斷，還出現自稱老闆娘女兒的網友發文致歉，但仍然無法平息眾怒。

有不少網友好奇，為何會這麼剛好錄到關鍵性的畫面，「我猜已經被騙過很多次才會錄影」、「買東西會錄影片也是厲害」。對此，爆料者回應：「想說連假家人出去玩一起做影片」，透露錄影是為了拍攝Vlog，並非故意針對當事店家，只是單純記錄和家人的旅遊過程。

爆料者出現在貼文的留言串裡，回應網友的疑問。（圖／翻攝自Dcard）

然而，留言串中還有一名網友自稱是老闆娘的家人，表示該店長年在礁溪經營，相當注重商譽信用，「我看了影片也覺得相當不可思議，之前連假或比較忙的時候，我也會過去幫忙，並沒有聽過類似情形」，同時，也希望爆料者能給予解釋的機會，不過爆料者並未回覆。