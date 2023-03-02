明係集團去年第四季單季EPS1.67元，年增41.53％。明係2日以平盤價54.30元作收。

明係表示，在疫情及淨零碳排議題發酵下，剛性需求持續支撐，中高階運動型自行車及E-bike仍穩定成長。明係中高階產品主攻歐美高階市場，2022年中高階車款及E-bike出貨量約達8.3萬台，出貨量較2021年大增63.21％；其中，去年E-bike平均出口單價在2,000～3,000美元，遠高於台灣E-bike整體平均出口單價。在出貨產品組合較佳，加上零組件供應較穩定，提升營收成長力道。

明係進一步表示，後疫情時代來臨，隨著高階關鍵零組件供應已較趨穩定，交期有較大改善，生產及及出貨有較大幅度成長，明係並強化產品組合，帶動產能稼動率提升及達到營運經濟規模之產能。

展望2023年，全球節能減碳意識抬頭，歐美市場持續以政策推動自行車代步通勤趨勢，持續帶動高品質、輕量化與高單價的E-bike強勁成長。明係表示，目前高階自行車及E-bike需求仍大於供給，持續看好2023年歐、美E-bike需求強勁，加上環保意識提高，歐美各國政府提倡節能減碳，持續建構友善的騎乘環境，鼓勵自行車通勤解決交通壅塞問題，都會帶來更多新的騎乘人口，明係對自行車產業的未來仍深具信心。